1.4 مليون سائح شهريًا.. كيف تستهدف مصر زيادة أعداد السائحين وتحقيق الأرقام المرجوة؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية الرسمية لجمهورية تركيا، خطوات مصر لزيادة أعداد السائحين خلال العام الجاري 2025.

نموًا غير مسبوق ورقماً قياسيًا في أعداد السائحين عام 2024

بداية، قال وزير السياحة، خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء مشاركته بمعرض شرق البحر المتوسط في تركيا: إن مصر حققت نموًا غير مسبوق ورقماً قياسيًا في أعداد السائحين بلغ 15.750 مليون سائح في 2024، وذلك على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يعكس الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به مصر

وأضاف "فتحي"، أنه للوصول إلى أعداد السائحين المرجوة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة أيضًا، فإن مصر تستهدف زيادة حجم الطاقة الفندقية بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المتوقعة خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال الحوافز والمبادرات التمويلة التي طرحتها الدولة مؤخرًا لتشجيع الاستثمار السياحي مما سيساهم في زيادة حجم الطاقة الفندقية خلال الأعوام القادمة.

مخطط استراتيجي عام متكامل بالمنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة

وأوضح الوزير، أن الدولة وضعت حاليًا مخطط استراتيجي عام متكامل Master Plan في المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة، والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير؛ لزيادة فرص الاستثمار السياحي ولا سيما الفندقي.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم الترويج السياحي لمصر من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية، وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران المحلية والدولية، وتنظيم رحلات تعريفية لممثلي شركات السياحة ووسائل الإعلام المختلفة والمدونين والمؤثرين.

المتحف المصري الكبير يستقبل 5000 زائر يوميًا

وتطرق الوزير للحديث عن المتحف المصري الكبير وما يشهده حاليًا من تشغيل تجريبي، لافتاً إلى أن المتحف يستقبل 5000 زائر يومياً، موجهاً الدعوة للسائحين الأتراك وممثلي وسائل الإعلام التركية لزيارة المتحف بعد الافتتاح الرسمي المقرر له هذا العام للاستمتاع بتجربة استثنائية.

مشروعات سياحية مهمة تُفتتح في مصر قريبًا

وتحدث شريف فتحي أيضًا، عن بعض المشروعات الهامة بمصر من شأنها زيادة أعداد السائحين، ومن بينها، مدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم الذي سيتم افتتاحه قريبًا، ومسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى ما يتم من تطوير للخدمات السياحية لتحسين تجربة السائحين خلال الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنها مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة والذي سيتم افتتاحه بشكل كامل قريبًا، بالإضافة إلى ما يتم من أعمال تطوير بالقاهرة التاريخية.

المعارض المؤقتة للآثار المصرية بالخارج

وتابع وزير السياحة: المعارض المؤقتة للآثار المصرية بالخارج، إحدى مستهدفات زيادة أعداد السائحين والترويج للسياحة المصرية لاسيما منتج السياحة الثقافية وتعريف العالم بالحضارة المصرية العريقة، قائلًا:"سيتم خلال شهر مارس القادم افتتاح المعرض الأثري المؤقت “رمسيس وذهب الفراعنة” في محطته السادسة في العاصمة اليابانية طوكيو".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرًا من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2024.

احتمالية تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن المؤشرات السياحية حققت خلال 2024 أعلى معدلات للسياحة الوافدة على الإطلاق؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 مليون سائح، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي الجاري، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2024، فقد حققت تلك المعدلات نحو 8.7 مليون سائح، وهو ما يشير إلى احتمالية تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري، في حال استمرار متوسطات تلك المؤشرات (وهي 1.4 مليون سائح شهريًا) خلال الفترة المقبلة.

دُولًا تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر

ولفت الوزير إلى أن هناك دُولًا تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهي: ألمانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، خلال عام 2024، وأيضا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024- 2025.

المتوسط العام للإشغال الفندقي

وفي الوقت نفسه، أشار وزير السياحة إلى مؤشر آخر معني بالمتوسط العام للإشغال الفندقي خلال شهر ديسمبر2024، والذي بلغ فيه نحو 69%، بزيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق عليه، فيما تخطت نسبة الإشغال الفندقي بكل من مدن: شرم الشيخ، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والغردقة نسبة الـ 75%.

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