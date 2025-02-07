500 غرفة وجناح فندقي.. إعادة تطوير مجمع التحرير ليصبح أول فندق أوتوغراف كولكشن

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن شركة كايرو هاوس إيجيبت للتطوير العقاري وقعت اتفاقية شراكة مع شركة الاستثمار السياحي وماريوت الدولية، بهدف إعادة تطوير مجمع التحرير التاريخي وتحويله إلى فندق فاخر يحمل علامة أوتوغراف كولكشن الفندقية المرموقة.

خطوة محورية ضمن رؤية التحالف

وأضاف "كارم"، في تصريحات لمصراوي، أن الاتفاقية تُعد خطوة محورية ضمن رؤية التحالف القائم على المشروع، حيث يهدف إلى إعادة إحياء مجمع التحرير وتحويله إلى وجهة سياحية فريدة تعكس الطابع العريق للعاصمة القاهرة، وتُعزز مكانتها كوجهة عالمية للضيافة الفاخرة.

تفاصيل المشروع ومكوناته الفندقية

وأوضح الخبير السياحي، أنه من المتوقع أن يضم الفندق المرتقب ضمن علامة "أوتوغراف كولكشن" ما يصل إلى 500 غرفة وجناح فندقي، بالإضافة إلى شقق فاخرة كاملة الخدمة، لتقديم تجربة ضيافة راقية في قلب القاهرة.

وأشار إلى أن الفندق سيحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من المطاعم والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للاجتماعات والفعاليات، مما يجعله وجهة متكاملة تجمع بين الإقامة الفاخرة وعناصر الترفيه والأعمال.

وتابع محمد كارم: يمتاز موقع الفندق الاستراتيجي بوجوده في أحد أكثر أحياء وسط المدينة حيوية، حيث تحيط به السفارات والمؤسسات الحكومية والمراكز المالية المرموقة، مما يعزز من مكانته كوجهة رئيسية للزوار من داخل وخارج مصر.

علامة أوتوغراف كولكشن العالمية

يذكر أن محفظة أوتوغراف كولكشن تضم أكثر من 300 فندق حول العالم.

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