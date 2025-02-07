كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن أسعار الزيارة الخاصة لمركز ترميم وحفظ الآثار وخيمة ترميم مركب الملك خوفو الثانية.

وقالت "السياحة"، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، إنه ورد إليها من الهيئة العامة للتنشيط السياحي، قرار مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بقبول زيارات خاصة لمركز ترميم وحفظ الآثار وخيمة ترميم مركب الملك خوفو الثانية.

أسعار الزيارة الخاصة لمركز ترميم وحفظ الآثار وخيمة ترميم مركب الملك خوفو الثانية

وأضافت غرفة السياحة، أن أسعار الزيارة الخاصة لمركز ترميم وحفظ الآثار وخيمة ترميم مركب الملك خوفو الثانية، جاءت كما يلي:

أوقات العمل الرسمية:

تُتاح الزيارة خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، وتبلغ تكلفة الزيارة 2000 جنيه للزائر المصري، و400 دولار أمريكي للزائر غير المصري.

الزيارات خارج أوقات العمل الرسمية:

يتم تطبيق نفس الأسعار عند طلب الزيارة خارج أوقات عمل المركز الرسمية، بشرط ألا يقل عدد الزائرين عن 5 أفراد.

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