الجامعة العربية: لا إعادة إعمار لغزة دون بقاء الفلسطينيين على أرضهم

كتب- حسن مرسي:

علق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أثارت جدلاً واسعًا حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك إجماعًا عربيًا راسخًا على رفض أي مساس بثوابت القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتفاوض.

وأوضح زكي أن خطط الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة يمكن تنفيذها بشرط واحد أساسي، وهو بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "الخروج الطوعي" لسكان غزة تكشف بوضوح طبيعة المخطط الإسرائيلي وأهدافه، والتي تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.

وأكد السفير أن فكرة تهجير سكان غزة ليست جديدة، بل هي طرح إسرائيلي قديم تم تقديمه الآن في ثوب أمريكي جديد.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية ستستجيب سريعًا لهذه التطورات من خلال عقد قمة عربية طارئة في غضون فترة وجيزة، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة في غزة والرد على تصريحات ترامب.

وأضاف أن القمة ستؤكد مجددًا دعمها للحقوق الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في وجه أي محاولات لتهجيره أو انتزاع أرضه.

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