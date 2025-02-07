هل تنخفض أسعار الخضراوات والفاكهة في شهر رمضان؟.. الزراعة توضح

كتب- عمرو صالح:

كشف أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، عن توقعات أسعار الخضراوات والفاكهة في شهر رمضان الذي تشهد فيه مختلف الأسواق إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وقال "إبراهيم"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة بكافة الأسواق ولا يوجد أي نقص أو ندرة في أي صنف منها، موضحًا أن العروة لشهر مارس الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان، ستضخ المزيد الحاصلات الزراعية "الخضار والفاكهة" بمختلف الأسواق التجارية مما يسهم في زيادة الكميات المعروضة مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن المحاصيل الزراعية الشتوية، لازالت تنمو بشكل طبيعي كالمعتاد والمزارعين التزموا بمواعيد الري التسميد ولا يوجد هناك أي عراقيل أو عقبات من شأنها أن تؤثر على الإنتاج.

وفي ذات السياق، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة لزيادة المعروض من الفاكهة والخضروات بمختلف أسواق الجمهورية، وظهر ذلك من خلال فتح باب الاستيراد أمام المستوردين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا استقرار الأسعار لمختلف الأصناف خلال الفترة الحالية.

وأوضح نقيب الفلاحين، لمصراوي أن شهر رمضان 2025 يصادف شهر مارس أي توقيت عروة الأرض الزراعية للمحاصيل والتي من شأنها أن تدفع بكميات إضافية من المعروض بالأسواق والتي من شأنها أن تحافظ على استقرار الأسعار الحالية.

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة:

وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

- أسعار الطماطم تتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

- أسعار البطاطس تتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.

- أسعار البصل تتراوح بين 5 إلى 14 جنيها.

- أسعار الكوسة تتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

- أسعار الجزر تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

- أسعار الفاصوليا تتراوح بين 12 إلى 15 جنيها.

- أسعار الباذنجان تتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

- أسعار الفلفل الرومي تتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

- أسعار الفلفل تتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

- أسعار الملوخية تتراوح بين 14 إلى 16 جنيها.

- أسعار الخيار البلدي تتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

- سعر البرتقال البلدي تتراوح بين 7 إلى 12 جنيها.

- سعر اليوسفي تتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

- سعر الليمون البلدي تتراوح بين 30 إلى 45 جنيها.

- أسعار الجوافة بين 15 إلى 25 جنيها.

- أسعار الرمان تتراوح بين 30 إلى 50 جنيها.

- أسعار الفراولة تتراوح بين 22 إلى 32 جنيها.

- سعر الكانتالوب يتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

- سعر البطيخ يتراوح بين 28 إلى 42 جنيها

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