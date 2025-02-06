محمد فايز فرحات: الحوار الوطني خلق مسؤولية كبيرة في التعامل مع القضايا الإقليمية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء أمناء مجلس الحوار الوطني اكتسب أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات الضخمة التي تواجهها مصر.

وأشار فرحات، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحوار الوطني يمثل آلية مجتمعية تعزز من مكانة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

وأضاف فرحات أن الحوار الوطني يخلق مسؤولية كبيرة في التعامل مع القضايا الإقليمية، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمنطقة خلال الاجتماع.

وأوضح أن الحوار بين مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الوزراء ركز على دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، معتبرًا أن هذا الحوار يعكس التزام الحكومة بتبني توصيات الحوار الوطني في برامجها التنفيذية.

وأشار فرحات إلى أن الحكومة المصرية تدعم مخرجات الحوار الوطني في مختلف المحاور، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.

وأكد أن جزءًا كبيرًا من توصيات الحوار الوطني قد تم تضمينه في برنامج الحكومة، مما يعكس أهمية الحوار كأحد المرجعيات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة في صياغة سياساتها وخططها التنموية.

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