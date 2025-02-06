مصطفى بكري يكشف تفاصيل رفض مصر لتصفية الديون مقابل التهجير

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض عرضًا إسرائيليًا يتعلق بتصفية الديون مقابل الموافقة على التهجير.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أشار بكري إلى أن القيمة المعروضة كانت 250 مليار دولار، وأنهم كانوا مستعدين لزيادة المبلغ، مضيفًا أن الرئيس السيسي كان واضحًا في موقفه بأن "أرض مصر لا تباع بملايين الدنيا".

وأكد مقدم "حقائق وأسرار" أن ترامب عرض المساعدة في حل أزمة سد النهضة بما يضمن لمصر حقوقها المائية، إلا أن مصر رفضت فكرة المقايضة.

ولفت إلى أن ترامب طلب من السيسي زيارة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الزيارة ستحمل معها نفس المواقف التي أعلنها الرئيس السيسي سابقًا.

نقل بكري كذلك سيناريوهات محتملة لرد الولايات المتحدة إذا استمرت مصر في رفض التهجير، مشيرًا إلى أن أمريكا قد تهدد بقطع المساعدات العسكرية والاقتصادية.

وشدد بكري على أن الموقف المصري سيظل قويًا، وأن مصر تمتلك أوراق ضغط يمكن استخدامها، مؤكدًا أن كل هذه الضغوط ستزيد من صلابة المواقف المصرية.

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