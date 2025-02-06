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ما حكم قراءة القرآن للحائض من الهاتف؟.. أمين الفتوى يجيب

09:17 م الخميس 06 فبراير 2025

الشيخ إبراهيم عبد السلام

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول حكم قراءة المرأة للقرآن وهي حائض من الهاتف، إنه لا حرج على المرأة الحائض في قراءة القرآن من خلال الهاتف أو من ذاكرتها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس أن المنهي عنه هو مس المصحف الورقي فقط، وليس قراءة القرآن بشكل عام، موضحا أن المرأة الحائض يمكنها قراءة القرآن من الموبايل أو من حفظها، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك.

أما بالنسبة لقراءة القرآن بصوت عالٍ، فأكد أنه لا يوجد تحريم لذلك، طالما في سياق العبادة أو في مجال تلاوة القرآن للتدبر أو التعليم، طالما أنها ملتزمة بالآداب والاحترام في ذلك.

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الدكتور إبراهيم عبد السلام دار الإفتاء المصرية حكم قراءة المرأة للقرآن وهي حائض من الهاتف فتاوى الناس
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