خبير سياسي يحذر: التهديد الأمريكي بالاستيلاء على غزة يحمل مخاطر كبيرة

كتب- حسن مرسي:

تحدث الدكتور محمد السعيد إدريس، الخبير السياسي، عن المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الاستيلاء الأمريكي على غزة، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تطهير عرقي، مما يحقق طموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط وفقًا لرؤيته.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، أشار إدريس إلى أن هذا المخطط لا يحظى بتأييد كامل من الولايات المتحدة، إذ يعبر عن رؤية بعض الدوائر داخل البيت الأبيض، يسعون من خلالها لتوسيع النفوذ الأمريكي على الساحة العالمية.

ولفت السعيد إدريس إلى أن هذه السياسة لا تقتصر على غزة فحسب، بل تشمل طموحات أخرى مثل دمج كندا كولاية أمريكية جديدة والسيطرة على جرينلاند.

وأكد الخبير السياسي، أن تنفيذ خطة ترامب لاحتلال غزة سيتطلب تداعيات سياسية كبيرة، خاصة مع وجود انقسام داخل الولايات المتحدة حول هذه الرؤية.

وأوضح أن هذا المخطط لا يتفق مع إجماع القوى السياسية والاقتصادية، مما يجعله غير محسوم على المستوى الاستراتيجي.