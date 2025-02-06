2305 فرصة عمل برواتب تصل إلى 72 ألف جنيه في دولة عربية.. التخصصات ورابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن فتح باب التقديم لعدد 2305 فرصة عمل في 23 تخصص بإحدى شركات المقاولات بإحدى الدول العربية، برواتب تبدأ من 28 ألف جنيه وتصل إلى 72 ألف جنيه مصري، حسب المهنة.

ودعا الوزير، الشباب من سن 25 إلى 40 عامًا، بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة المناسبة.

وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن الوزارة مستمرة في توفير فرص عمل للشباب المصري بالداخل والخارج، مثمنًا دور مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة من أجل توفير تلك الفرص.

وأشارت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إلى أن الرواتب بحسب الجدول المرفق مع هذا البيان، مع توفير السكن والمواصلات لموقع العمل من خلال الشركة الطالبة، موضحة أن الوظائف هي: ( 400 نجار مسلح ، 400 حداد مسلح، 400 مبيض محاره، 200 نقاش، 100 كهربائي، 700 عامل عادي، 40 سائق معدات ثقيلة "تركتر - حفار - نساف - تريلا"، 4 فنيين جودة خرسانة، 2 كهربائي محطات، 4 مشغل محطات خرسانة، 6 مشغل محطات بامب، 3 ميكانيكي محطات، 6 فني مختبر ، 4 فنيين تربة المعمل خرسانة، 1 مهندس برامج خبرة من "5- 10 عام"، 3 ميكانيكي معدات ثقيلة،6 مهندس مدني، 4 مهندس تكاليف خبرة من "5- 10 عام"، 5 محاسبين خبرة بشركات المقاولات، 2 فني شبكات تقنية "IT"، 6 مدخل بيانات ،6 أمين مخزن، 3 ميكانيكي هيدروليك)، وسيتم تسجيل البيانات من خلال اللينك اضغط هنا