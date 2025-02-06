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تنبيه قياسي جديد.. الأرصاد: يناير 2025 "الأعلى حرارة" على الإطلاق

08:31 م الخميس 06 فبراير 2025

يناير 2025 الأعلى حرارة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شهر يناير 2025 كان أدفأ يناير على مستوى العالم على الإطلاق.

وأوضحت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجماعي "فيسبوك": "يأتي هذا على الرغم من بداية ظهور ظاهرة LaNiña، وهي ظاهرة تؤدي عادةً إلى التبريد المؤقت، وبدلاً من ذلك، يواصل الكوكب سلسلة درجات الحرارة القياسية".

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يناير 2025 الأعلى حرارة الأرصاد الجوية أدفأ يناير على مستوى العالم
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