قناة TeN توقع عقدًا مع يوسف الحسيني لتقديم برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت قناة TeN عن توقيع عقد اتفاق حصري مع الإعلامي البارز يوسف الحسيني لتقديم برنامجا تلفزيونيا جديدا يعد الأول من نوعه في الإعلام المصري.

يهدف البرنامج إلى تقديم محتوى مبتكر يعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الصناعي في الإعداد، مما يعزز من جودة المحتوى ويوفر تجربة مشاهدة فريدة للمشاهدين.

ومن المقرر أن يتشارك البرنامج مع مجموعة من المؤثرين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتيح فرصة لدمج وجهات نظر متنوعة وإثراء النقاشات حول الموضوعات المطروحة حيث يعكس هذا التعاون التزام قناة TeN الفضائية بتقديم محتوى إعلامي متطور يتماشى مع التغيرات السريعة في مجال الإعلام الرقمي.

من جهته أعرب الإعلامي يوسف الحسيني عن سعادته بهذا التعاون مشيرا إلى أنه متحمس للغاية لبدء هذه الرحلة الجديدة مع قناة TeN حيث يمثل هذا البرنامج خطوة هامة نحو مستقبل الإعلام والذي يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والتفاعل الاجتماعي لخلق محتوى ذو قيمة حقيقية

وتدعو قناة TeN مشاهديها لمتابعة هذا البرنامج الفريد والاستعداد للانضمام إلى تجربة إعلامية غير مسبوقة.