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البيئة تنقذ سلحفاة بحرية كبيرة حية بشاطئ النخيل بالإسكندرية

07:11 م الخميس 06 فبراير 2025

سلحفاة بحرية

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كتب- محمد نصار:

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجه فريق عمل من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالاسكندرية، لبحث بلاغ ورد صباح اليوم يفيد بوجود سلحفاة بحرية كبيرة الحجم تم العثور عليها حية على شاطئ النخيل - العجمى - بالإسكندرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

وتبين لفريق العمل أن السلحفاة بحالة صحية جيدة ومثبت عليها رقم كودي معدنى، و بالفحص تبين أن السلحفاة تم رصدها بمحمية في دولة اليونان وإطلاقها إلى البيئة مرة أخرى من هناك.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن فريق عمل جهاز شئون البيئة على الفور قام بنقل السلحفاه الى مركز إنقاذ السلاحف بمحمية أشتوم الجميل، لفحصها ورعايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذا النوع من السلاحف المهدد بالانقراض.

وأهابت وزارة البيئة، بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض وحمايتها، والحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات البحرية لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، وتسليمها للجهات المختصة ومنها وزارة البيئة في حال العثور عليها، المنوط بها عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

وخصصت الوزارة، الخط الساخن 19808 للتواصل والإبلاغ فى حال العثور على الكائنات المهددة بالانقراض، وكذلك محاولات الإتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات.

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البيئة تنقذ سلحفاة بحرية شاطئ النخيل بالإسكندرية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهاز شئون البيئة بالاسكندرية
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