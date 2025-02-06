الرئيس السيسي ورئيس غينيا بيساو يؤكدان أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، هاتفيًا تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة.

وأكد الرئيسان أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير دخول المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.