لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

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كتبت- نور العمروسي:

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبمشاركة اعضاء وعضوات اللجنة وذلك بمقر المجلس.

وبدأت الدكتورة سوزان القلينى الاجتماع بتقديم التهنئة للأعضاء الجدد بعضوية اللجنة والأعضاء السابقين لتجديد الثقة، كما وجهت التهنئة للدكتورة ريهام يحيي لاختيارها مقررًا مناوبًا للجنة كما نعت الراحل الدكتور سامي عبدالعزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة حيث ناقشت الدكتورة سوزان القليني الاستعدادت والتكليفات لفريق الرصد الإعلامى للأعمال الرمضانية التي سيبدأ خلال شهر رمضان المقبل.

وأضافت "القليني"، أن فريق عمل الرصد سوف يقدم رصد مؤشرات لصورة المرأة خلال النصف الأول من شهر رمضان وتقريرًا نهائيًا عن الرصد مع نهاية شهر رمضان المعظم وسوف يتضمن التقرير صورة المرأة في مسلسلات رمضان والسوشيال ميديا والصحافة وبرامج الإذاعة والتلفزيون كما سيقدم التقرير نتائج استطلاع رأي الجمهور في صورة المرأة في الأعمال الرمضانية.

كما ناقشت اللحمة مقترحات للمشاركة في مبادرة "معا بالوعي نحميها" من خلال عقد ورش عمل بالمحافظات بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني.