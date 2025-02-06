تلاوات نادرة للشيخ محمد رفعت تُذاع لأول مرة في رمضان -تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

أهدت عائلة الشيخ محمد رفعت، الهيئة الوطنية للإعلام، تلاوات نادرة تعود إلى عام 1943 وذلك خلال زيارة أجرتها العائلة للهيئة الوطنية للإعلام.

وبحسب بيان الهيئة، قالت حفيدة الشيخ رفعت، إن التسجيلات النادرة التي سلمتها للهيئة الوطنية للإعلام كانت قد تلقتها من عائلة زكريا باشا مهران من أعيان مركز القوصية بمحافظة أسيوط، والذي كان قد سجلها من الإذاعة المصرية قبل 91 عامًا.

وكان الكاتب أحمد المسلماني، قد استقبل اليوم، هناء رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت بحضور الكاتب الصحفي أيمن عبد الحكيم.

وتعمل مدينة الإنتاج الإعلامي على رفع كفاءة التسجيلات لإمكانية بثها من الناحية الفنية، حيث يتم البث في شهر رمضان المعظم، ليستمع جمهور إذاعة القرآن الكريم بهذه التسجيلات النادرة للمرة الأولى.

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