فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين الأحد المقبل

كتب- عمرو صالح:

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة النقيب خالد البلشي، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من الأحد 9 فبراير 2025، وحتى الخميس 13 فبراير 2025.

من جانبه قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأشار إلى أن اللجنة ستُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة.

وأضاف "عبد الرحيم"، أن اللجنة ستتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة 5 أيام -في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأوضح السكرتير العام، أن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:

- سداد اشتراك النقابة لعام 2024.

- يشترط في المرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين 10 سنوات على الأقل.

- يشترط في الكرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين 3 سنوات على الأقل.

- يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

- يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.

- لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.

- يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.

وأكد السكرتير العام، أن المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام، إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - الفرز" تحت إشراف قضائي كامل.

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