بتهمة الرشوة.. القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة

كتب- أحمد جمعة:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص عدد 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارًا بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات، وجارٍ متابعة إصدار التراخيص للمواطن وفقًا للإجراءات القانونية.

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