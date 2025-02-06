مصر: عازمون على إعمار غزة دون تهجير تمهيدًا لتوحيدها مع الضفة الغربية

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وزير الخارجية، بمقر مجلس الوزراء، للتباحث حول الأوضاع الحالية في قطاع غزة.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن الجانب الفلسطيني، زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة سماح حمد، وزير التنمية الاجتماعية، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء، دعم مصر الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد رئيس الوزراء، على موقف مصر الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفض أي مقترح يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية تمهيدًا لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بما يدعم جهود إنشاء الدولة الفلسطينية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن تقديره لما قدمته مصر على مدى عقود للقضية الفلسطينية، وما تم تقديمه من دعم إنساني منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، اتفاقه مع ما طرحه رئيس الوزراء بشأن رفض مخطط التهجير للشعب الفلسطيني، وأهمية العمل على إعادة إعمار القطاع.

كما أعرب الدكتور محمد مصطفى، عن تقديره لما أعلنه رئيس الجمهورية من دعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومُعربًا أيضًا عن تقديره للدعم الدولي في هذا الصدد.

كما تناول الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لتقييم حجم الدمار الناتج عن الحرب في قطاع غزة واحتياجات إعادة الإعمار وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق مع عدة مؤسسات دولية.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية ستتعاون مع وكالة الأونروا من أجل إعادة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر ستسخر إمكاناتها من أجل إعادة إعمار قطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى إمكانات الشركات المصرية وقدرتها على المساهمة في إعادة الإعمار.

وفي ختام اللقاء، تم التوافق على استمرار التواصل بين الجانبين من أجل متابعة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة.

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