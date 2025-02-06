نقيب الإعلاميين يبحث خارطة التدريب التحويلي مع رئيس شعبة المصورين الصحفيين

كتب- عمرو صالح:

التقى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، لبحث سبل التعاون بينهما، وذلك بحضور وتنسيق الصحفي محمد السيد الشاذلي.

وبحسب بيان النقابة، بحث الطرفان أوجه التعاون وما يمكن أن تقدمه نقابة الإعلاميين لشعبة المصورين الصحفيين تحديدا في مشروعات كبيرة، أولها التدريب التحويلي للمصورين الصحفيين الفوتوغرافيين لتدريبهم على أحدث تقنيات تصوير الفيديو لإعادة تأهيلهم لسوق العمل في المجالين "الصحفي والإعلامي"، وبحث الأطر القانونية للحصول على التصريحات القانونية للتصوير الخارجي، ومخاطبة الجهات المعنية بخدمات الإنترنت لإعطاء عروض ومنح إضافية لتسهيل مهمة عمل الإعلاميين والمصورين الصحفيين ومصوري الفيديو.

وأكد الطرفان، أن التعاون لا بد أن يكون قائمًا على الأرض بين كل المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يسهم في تقديم رسالة مهنية تساعد في رفع درجات الوعي لدى المواطنين وتنويرهم وتثقيفهم، ولتميكن الجميع من تقديم ونقل رسالة صادقة متكاملة.

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