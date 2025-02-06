هاني راشد: التأمين الصحي الشامل يستهدف تحقيق العدالة الصحية لكل المصريين

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن قطاع الدواء يمثل حجر الأساس في منظومة الرعاية الصحية، حيث يسهم بشكل مباشر وفعال في تحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح "راشد"، خلال كلمته باحتفالية شركة سيرفيه الفرنسية بمرور 70 عاما على تأسيسها، أن تعزيز الرعاية الصحية يرتكز على ضمان الوصول إلى الأدوية اللازمة، بما يحقق التغطية الصحية الشاملة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الحق في الصحة لكل مواطن.

وأشار إلى أن شركة سيرفييه للأدوية تُعد شريكًا فاعلًا في عدد من المبادرات الصحية، مثل مبادرة مكافحة الأمراض المزمنة، إلى جانب دورها في البحث العلمي، ما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن مصر قطعت خطوات واسعة في تطوير منظومتها الصحية، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية لكافة المصريين وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد، لافتًا إلى أن هناك جهودًا متواصلة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

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