جهة حكومية تُعلن عن أكثر من 2300 فرصة عمل بشركة مقاولات بالخارج- التخصصات ورابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن فتح باب التقديم لعدد 2305 فرص عمل في 23 تخصصًا بإحدى شركات المقاولات في دولة عربية.

ودعا الوزير، الشباب المصري من سن 25 إلى 40 عامًا للتقدم بسرعة للحصول على الوظيفة المناسبة.

تفاصيل 2305 فرصة عمل بالخارج

أكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على توفير فرص عمل للشباب المصري داخل وخارج البلاد، حيث أثنى على دور مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة والإدارة العامة للتشغيل، وذلك لتسهيل توفير هذه الفرص.

فرص العمل المتاحة والرواتب

من جانبها، أشارت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إلى أن الرواتب ستحدد حسب الخبرة مع توفير السكن والمواصلات لموقع العمل من خلال الشركة الطالبة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية:

400 نجار مسلح.

400 حداد مسلح.

400 مبيض محارة.

200 نقاش.

100 كهربائي.

700 عامل عادي.

40 سائق معدات ثقيلة (تركتر، حفار، نساف، تريلا).

4 فنيين جودة خرسانة.

2 كهربائي محطات.

4 مشغل محطات خرسانة.

6 مشغل محطات بامب.

3 ميكانيكي محطات.

6 فني مختبر.

4 فنيين تربة المعمل خرسانة.

1 مهندس برامج (خبرة من 5-10 سنوات).

3 ميكانيكي معدات ثقيلة.

6 مهندس مدني.

4 مهندس تكاليف (خبرة من 5-10 سنوات).

5 محاسبين خبرة بشركات المقاولات.

2 فني شبكات تقنية "IT".

6 مدخل بيانات.

6 أمين مخزن.

3 ميكانيكي هيدروليك.

رابط التقديم على فرص العمل ووظائف الخارج

أوضح وزير العمل، أن التقديم على فرص العمل ووظائف الخارج متاح بدءًا من اليوم الخميس، الموافق 6 فبراير 2025، ولمدة 10 أيام، من خلال الرابط التالي، من هنا.

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