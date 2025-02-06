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صور.. تفاصيل المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية

03:43 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تفاصيل المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية
  • عرض 5 صورة
    تفاصيل المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية
  • عرض 5 صورة
    تفاصيل المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية
  • عرض 5 صورة
    تفاصيل المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية
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كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن العمل جارٍ حاليًا في المرحلة الثالثة من تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتي تضم العقارات من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب.

وأضاف محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة، وإزالة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني للمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري لاستكمال المخطط العام لتطوير وسط القاهرة الخديوية لتحقيق أقصى استفادة من الأصول والفرص الاستثمارية الكاملة في قلب المدينة، وتطوير الممرات البينية والتي تمثل جزءً مهمًا من تركيب وشكل القاهرة الخديوية، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، مع تكثيف الأنشطة الترفيهية والسياحية بها، لتعزيز تراثها وهويتها المميزة، واستغلالها ثقافيًا، وفنيًا بما يليق بأهمية المنطقة.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة تطوير القاهرة الخديوية
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