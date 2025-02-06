برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتصدي للمخططات الأمريكية الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

كتب- نشأت علي:

طالب النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بالتصدي للمخططات التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي المحتل، التي تهدف إلى الهيمنة على قطاع غزة، في انتهاك صريح للقانون الدولي.

وأكد "عبدالنبي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الكيان الصهيوني اعتاد على استخدام أسلوب البلطجة والتعدي على القوانين والاتفاقيات الدولية، في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي تجاه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة.

وشدد النائب على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويضغط من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين، والعمل نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفقًا لرؤية مصر التي تتمثل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

كما أكد "عبدالنبي"، أن الشعب المصري يقف بقوة وراء القيادة السياسية في مساعيها لحماية الأمن القومي المصري، دعمًا لسيادة الدولة المصرية، وفي مساندة القضية الفلسطينية، وهو ما تجسد في الخروج الشعبي الذي أظهر تأييدًا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفظ أمن البلاد ومساندة الحقوق الفلسطينية.

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