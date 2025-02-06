فصل الكهرباء عن الإدارة التعليمية بكوم أمبو والمدارس التابعة بسبب 3.5 مليون جنيه.. تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

كشف أسامة عباس، المستشار التجاري والمشرف على قطاعات الشئون التجارية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تفاصيل فصل التيار الكهربائي عن الإدارة التعليمية بكوم أمبو، موضحًا أن ذلك يأتي نظرًا لتراكم المستحقات البالغة 3.5 مليون جنيه.

وقال "عباس"، في تصريحات إلى مصراوي: رفض مسؤولو الإدارة التوقيع على مصادقة بالمبلغ نتيجة الاستهلاكات، ولذلك تم فصل التيار الكهربائي عن الإدارة التعليمية والمدارس التابعة لها لعدم سدادهم المستحقات حتى الفترة -يونيو 2024.

وأضاف أن الشركة فصلت التيار منذ يومين وحتى الآن نتيجة لعدم استجابة وتعاون مسؤولي الإدارة التعليمية بكوم أمبو ومراوغتهم في عدم الاعتراف بالمستحقات ورفضهم التوقيع على المصادقة البالغة 3.5 مليون جنيه.

وأكد أن قرار الشركة بفصل التيار الكهربائي جاء تنفيذًا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر باتباع الخطوات التي تضمن حق الشركة في الحصول على مستحقاتها حيث تم التواصل أكثر من مرة مع المسؤولين بالإدارة التعليمية بالإضافة لإرسال 3 إنذارات متفاوتة للوصول لحل إلا أنه لم يستجب المسؤولون بالإدارة التعليمية الأمر الذي دفع الشركة لاتخاذ قرار فصل التيار الكهربائي لحين التوقيع على المصادقات وضمان تحصيل المستحقات.

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