بعمق 10 كم.. مدبولي يوجه بتكليف مكتب استشاري لتخطيط الساحل الشمالي الغربي

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، بتكليف مكتب استشاري لوضع رؤية تخطيطية شاملة للمنطقة الساحل الشمالي الغربي بعمق لا يقل عن 10 كم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف هو وضع خطة يتم الالتزام بها من قِبل المستثمرين السياحيين، مما يسهم في تطوير هذه المنطقة على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم رئيس الوزراء لمتابعة موقف أعمال التنمية في الساحل الشمالي الغربي، بحضور العديد من المسؤولين، من بينهم الوزير شريف الشربيني، وزير الإسكان، والعديد من المستثمرين السياحيين في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق مع المستثمرين الذين لديهم أراضٍ في الساحل الشمالي، من غرب رأس الحكمة إلى شرق مطروح، لتحقيق رؤية الدولة في تنمية هذه المناطق بما يساهم في جذب أعداد أكبر من السائحين، وتحقيق استدامة تشغيل هذه المناطق على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف.

وأوضح "مدبولي"، أنه في إطار التخطيط العام، يجب أن يكون هناك تكاملًا بين المشروعات المنفذة من قبل المستثمرين، مع ضرورة وجود ممشى على البحر يربط بين هذه المشروعات.

كما شدد على ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلي، وأن الفترة المقبلة لن يتم السماح بتشغيل مشروع جديد إلا بعد بناء هذا الجزء الفندقي.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية أن يكون الجزء التجاري في المشروعات مخططًا على أعلى مستوى، مع ضرورة وجود تناغم بين المشروعات ضمن رؤية شاملة، مشيرًا إلى أن وجود مدينة رأس الحكمة سيحدث نقلة نوعية في المنطقة، مما يتطلب تخطيطًا وتطويرًا مدروسًا.

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