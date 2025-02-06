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دخول 181 شاحنة مساعدات عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

02:19 م الخميس 06 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أفادت قناة إكسترا نيوز الإخبارية، بدخول 181 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، منها 8 شاحنات وقود، عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم منذ صباح اليوم وحتى الآن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه بالنسبة للوضع الإقليمي، فمنذ وقف إطلاق النار شرعت مصر في إدخال كل ما يمكن من المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن وزير الصحة عرض اليوم حجم الجرحى والمصابين الذين دخلوا من الجانب الفلسطيني مع مرافقيهم وكل الإجراءات التي تمت والعمليات الجراحية، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستسمر في هذا الأمر بقوة شديدة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غزة
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