تحديث حالة الطقس.. غطاء سحابي وأمطار متفاوتة الشدة الآن

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل، إن يوجد غطاء سحابي الآن على شمال البلاد مع نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء.

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