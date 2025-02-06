إعلان

تحديث حالة الطقس.. غطاء سحابي وأمطار متفاوتة الشدة الآن

01:39 م الخميس 06 فبراير 2025

حالة الطقس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل، إن يوجد غطاء سحابي الآن على شمال البلاد مع نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء.

اقرأ أيضًا:

خبير يكشف سبب غلق المفيض العلوي لسد النهضة وتوقف توربينات الكهرباء

تظلمات الشهادة الإعدادية 2025.. ننشر الأوراق المطلوبة بالمحافظات

رئيس الوزراء يضع شرطًا جديدًا للاستثمار بالساحل الشمالي

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويلي لدعم الأجيال القادمة بمنحة من الاتحاد الأوروبي

وزير السياحة: حققنا 8.7 مليون سائح خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2024

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة