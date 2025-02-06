مرصد الأزهر يحذر من تعويل تنظيم داعش على "الذئاب المنفردة" في المستقبل

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من تصاعد خطر استراتيجية "الذئاب المنفردة" التي يعتمد عليها تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يصعب كشفه أو إحباطه.

وأوضح المرصد، في بيان اليوم، أن تنظيم داعش تمكن من نقل معركته من الشرق إلى الغرب عبر هذه الإستراتيجية، التي تتيح له تنفيذ عمليات إرهابية دون الحاجة إلى قدرات تنظيمية معقدة، مع تحقيق أقصى درجات الرعب والفوضى.

ولفت إلى أن هذا النهج يختلف عن أسلوب تنظيم القاعدة، الذي اعتمد على إرسال مقاتلين لتنفيذ هجمات مباشرة في الغرب، كما حدث في أحداث 11 سبتمبر، أو عبر استهداف المصالح الغربية في مناطق النزاع، وفقًا لاستراتيجية "أسامة بن لادن".

وأكد أن "الذئاب المنفردة" هم أفراد تأثروا بأفكار التنظيم المتطرفة عبر الإنترنت، وقرروا تنفيذ هجمات إرهابية بشكل مستقل دون تلقي أوامر مباشرة. ويكمن الخطر الأكبر في صعوبة تتبعهم، نظرًا لقدرتهم على التخفي والتصرف بشكل منفرد، خاصةً في ظل تراجع نفوذ داعش وتشتت خلاياه، ما دفع التنظيم إلى الاعتماد عليهم بشكل متزايد لتنفيذ هجماته الإرهابية.

وأشار إلى أن التنظيم استغل وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة لتجنيد الأفراد وتحفيزهم على تنفيذ عمليات إرهابية، من خلال التدريب عن بُعد، والتواصل عبر التطبيقات المشفرة، وبث رسائل تحريضية تدعو لاستهداف المصالح الغربية.

وكشف المرصد عن تحديات قانونية وأمنية خطيرة تواجه الدول في التصدي لهذه الظاهرة، أبرزها استغلال التنظيم للثغرات المالية والقانونية لتمويل عملياته بعيدًا عن الرقابة.

وشدد مرصد الأزهر على ضرورة معالجة جذور الفكر المتطرف وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية فقط، مع التأكيد على أهمية التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا التي يستغلها المتطرفون في الشرق والغرب لتبرير العنف ونشر الكراهية.

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