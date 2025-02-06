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موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر فبراير للصحف القومية

01:20 م الخميس 06 فبراير 2025

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي

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كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، عن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر فبراير 2025.

وقالت الهيئة، في بيان قبل قليل، إنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر فبراير 2025، يوم الاثنين المقبل الموافق 10 فبراير الجاري.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

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عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الصحف القومية
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