موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر فبراير للصحف القومية

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، عن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر فبراير 2025.

وقالت الهيئة، في بيان قبل قليل، إنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر فبراير 2025، يوم الاثنين المقبل الموافق 10 فبراير الجاري.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

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