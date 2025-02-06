قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في أسهم بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17 مليون دولار

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 374 لسنة 2024، الذي يتضمن موافقة جمهورية مصر العربية على اكتتابها في 19,917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي، بقيمة إجمالية تبلغ 17.04 مليون دولار أمريكي.

يأتي هذا الاكتتاب في إطار تعزيز دور مصر في دعم أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل القارة الإفريقية وتعميق التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية.

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