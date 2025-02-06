رقم غير مسبوق.. معرض الكتاب 2025 يتخطى حاجز 5.5 مليون زائر

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت صفحة مجلس الوزراء، إنفوجرافًا عن تحقيق رقم غير مسبوق في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، حيث تخطى المعرض حاجز الخمسة ملايين ونصف المليون زائر مع اختتام فعالياته.

وكان المعرض قد نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت فعاليات المعرض تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

ختام مميز وحفل توزيع الجوائز

شهد حفل ختام المعرض إعلان الفائزين بجوائز مسابقات المعرض، إضافة إلى مراسم تسليم راية ضيف الشرف للدورة المقبلة، حيث تم نقل الراية من سلطنة عمان إلى رومانيا لتكون ضيف الشرف في الدورة القادمة.

وزير الثقافة يشيد بنجاح المعرض

في كلمته، وجه الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمعرض، مؤكدًا على أهمية الثقافة والفن في تشكيل الوعي الوطني.

كما ثمّن دور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة فعاليات المعرض، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير للمعرض يعكس قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى ويبرز دورها الريادي في دعم الثقافة وصناعة الكتاب.

وأضاف "هنو" أن الدورة الحالية كانت بمثابة منصة عالمية جمعت ثقافات متعددة، وشهدت مناقشات ثرية حول القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مما يعزز الوعي المجتمعي ويؤكد الدور الثقافي المصري في نشر قيم التنوير والسلام.

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