قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويلي لدعم الأجيال القادمة بمنحة من الاتحاد الأوروبي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 398 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة.

ويتضمن الاتفاق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، تهدف إلى تعزيز المبادرات التنموية التي تستهدف الأجيال القادمة ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2024.

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