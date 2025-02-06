وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المُشارك بمعرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة بتركيا

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT في نسخته الثامنة والعشرين، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري بمدينة اسطنبول بتركيا.

شارك في الافتتاح، السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير حاتم الألفي، القنصل العام لمصر في اسطنبول.

من جانبه، ثمن شريف فتحي، المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض السياحية في تركيا وخامس أكبر المعارض السياحية حول العالم، لافتًا إلى أهمية السوق التركي كأحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة في مصر وخاصة في ظل ما تتمتع به العلاقات المصرية التركية من ازدهار ملموس خلال الفترة الحالية.

وعقب الافتتاح، أجرى الوزير، جولة في الجناح المصري المُشارك بالمعرض، وحرص على لقاء مجموعة من العارضين المصريين المُشاركين في الجناح، حيث تضاعفت مشاركة ممثلي القطاع السياحي الخاص المصري بالمعرض مع ازدياد الحركة الوافدة وارتفاع الطلب السياحي التركي على المقصد المصري.

وأعرب العارضون المصريون عن سعادتهم بالإقبال الكبير الذي يشهده الجناح المصري المشارك بالمعرض من الزائرين.

كما أشاروا إلى تفاؤلهم بما عقدوه من اتفاقيات خلال مشاركتهم في المعرض بما يساهم في تعزيز المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وحظى الجناح المصري بإقبال كبير من الزائرين لتصميمه المستوحى من عمارة المعابد المصرية القديمة وما يقدمه من أنشطة تفاعلية تبرز التراث الثقافي المصري من الرسم بالحنة وعرض الأفلام الترويجية التي تبرز المقومات السياحية والأثرية للمقصد السياحي المصري.

ومن المقرر أن يقوم شريف فتحي، خلال الزيارة، بعقد مجموعة من الاجتماعات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق التركي، بجانب عقد مؤتمر صحفي وعدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية.

يذكر أن وزير السياحة والآثار، استهل زيارته لدولة تركيا بلقاء وزير الثقافة والسياحة التركي، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال السياحة والآثار، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا في مجال السياحة.

كما تسلم الوزير 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وتم ضبطها بواسطة السلطات التركية.

وأجرى الوزير جولة بمتحف الأناضول للحضارات بأنقرة، فضلًا عن مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من أهم القنوات التلفزيونية التركية.

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