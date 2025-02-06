تظلمات الشهادة الإعدادية 2025.. ننشر الأوراق المطلوبة بالمحافظات

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم، والمديريات التعليمية، قائمة الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025، والتي تشمل:

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة رقم جلوس الطالب.

- إيصال سداد رسوم التظلم.

ويتم سحب طلب التظلم الرسمي واستكمال بياناته، ثم تسليمه مع الأوراق المطلوبة إلى لجنة الكنترول المختصة، لتحديد موعد الاطلاع على ورقة الإجابة.

موعد بدء تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2025، بالإضافة إلى قبول التظلمات الخاصة بنتائج صفوف النقل في جميع المراحل التعليمية (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، اعتبارًا من أمس الأربعاء حيث حددت المديرية مدة 15 يومًا كحد أقصى لاستقبال الطلبات، فيما لا تزال بعض المحافظات الأخرى في انتظار إعلان النتائج قبل فتح باب التظلمات رسميًا.

إجراءات وضوابط الاطلاع على الأوراق

أكدت الوزارة، أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة تخضع لضوابط مشددة، حيث يُمنع دخول الهواتف المحمولة أثناء المراجعة، كما يُسمح فقط للطالب وولي أمره بحضور جلسة الاطلاع، مع عدم السماح لأي مدرس بمرافقتهما خلال عملية فحص الورقة.

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