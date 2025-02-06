وزير الري: إزالة 500 حالة تعدٍ على مجر النيل ضمن الموجة 24 لإزالة التعديات

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرس، اجتماعًا لمتابعة موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، ومتابعة الموقف الحالي لاستلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك في ضوء مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجهودات إزالة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالي 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.

كما تم الانتهاء من تنفيذ الموجة رقم 24 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 500 حالة تعدٍ حتى تاريخه على مساحة تزيد على 68 ألف م2.

وقد وجه الدكتور سويلم، بقيام قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق من جميع الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

واستعرض الدكتور سويلم، ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد (حال وجود تعديات عليها).

كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر التي آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الـ 16 والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجرى الآن بمحافظات "أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف"، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحي بهذه المحافظات طبقًا للبرنامج الزمني المقرر.

كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكل أراضي طرح النهر بالمحافظات.

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