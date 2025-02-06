5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس 6 فبراير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، اليوم الخميٍس.

وأضافت الهيئة، أن الأجواء اليوم مائلة للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأوضحت أنه يستمر اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 4 لـ 6 أمتار، وعلى البحر الأحمر وارتفاع الموج من 2.5 لـ 4 أمتار.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

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