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محمد سلماوي: الدورة الـ 6 لمؤسسة "فاروق حسني" الثقافية تتميز بمستوى فني متميز

04:00 ص الخميس 06 فبراير 2025

الكاتب الكبير محمد سلماوي

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كتب- أحمد الجندي:

أكد الكاتب محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، أن الدورة السادسة لجوائز الفنون تميزت عن الدورات السابقة رغم الزخم الذي شهدته السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المعرض المصاحب للجوائز جاء هذا العام بمستوى فني متميز للغاية.

جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الذي تنظمه مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين.

وأوضح سلماوي، في تصريحات خاصة لمصراوي”، أن الإقبال على المعرض والجوائز كان أكبر هذا العام، مع تحسن واضح في المستوى الفني، مما دفع المؤسسة إلى زيادة قيمة الجوائز لتتناسب مع هذا التميز والإقبال الكبير.

وأشار الكاتب محمد سلماوي إلى أن كل دورة تختلف عن سابقتها، حيث يتميز كل فنان بأسلوبه الفريد وأعماله الخاصة، مما يجعل كل عام يحمل بصمة جديدة في مسيرة الجائزة.

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الكاتب محمد سلماوي مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون
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