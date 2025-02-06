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الحكومة توافق على نقل الإشراف الإداري لقطعتي أرض لصالح وزارة البترول في بحيرة مريوط

12:26 ص الخميس 06 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية.

وجاء القرار بهدف استخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.

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الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء بحيرة مريوط وزارة البترول
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