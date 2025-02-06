بعد تصريحات ترامب بشأن غزة.. سفير السعودية السابق بأمريكا يكشف مصير التطبيع

وكالات

علق السفير السعودي الأسبق إلى أمريكا وبريطانيا، الأمير تركي الفيصل، على ما إذا كان تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل قد يحدث بعد خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن السيطرة على قطاع غزة.

وقال الأمير تركي الفيصل خلال حواره مع شبكة سي إن إن الأمريكية، "لا على الإطلاق. أصدرت وزارة خارجيتنا هذا الصباح بيانًا يرفض ما صدر عن واشنطن في الأيام الأخيرة، وكان هذا موقف المملكة العربية السعودية منذ البداية".

وأضاف: "وحتى قبل السابع من أكتوبر، عندما تحدث الأمير محمد مع إحدى قنوات التلفزيون المعارضة في أمريكا، فقد أوضح حينها أن الطريق إلى دولة فلسطينية واضحة هو ما نريد أن نراه نتيجة لأي محادثات نجريها مع الأمريكيين".

وتابع: "ونحن لا نتحدث مع الإسرائيليين، بل نتحدث مع الأمريكيين. وكان هذا هو الموقف الذي تم الحفاظ عليه بقوة".

وأشار إلى أنه "في مختلف المحافل، سواء القمة الإسلامية في الرياض، أو القمة العربية، أو قمة دول الخليج، وكل المحافل الدولية التي عقدت والمؤتمرات في الرياض أكدت على ضرورة وجود دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا أمس خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلاً إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي في أثناء إعادة بنائه بعد حرب إسرائيلية طاحنة ضد حماس استمرت نحو 16 شهراً، ونشرت الدمار في غزة.

إلا أنه هذه المرة أكد أنه سيدعم إعادة توطين الفلسطينيين "بشكل دائم"، متجاوزاً اقتراحاته السابقة التي رفضتها كل الدول العربية بشدة. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تمتلك الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة، ولدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة.