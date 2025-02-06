منها تنشيط الذاكرة.. أستاذ بمركز البحوث تكشف فوائد عديدة للطماطم والمكسرا

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إن المكسرات ومنها عين الجمل، واللوز، والكاجو، والبندق تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعتبر حيوية لوظائف المخ الإدراكية، كما تحتوي أيضًا على النحاس والمنغنيز والزنك والسيلينيوم، وأن هذه العناصر هي عناصر غذائية أساسية لوظائف عقلية سليمة.

وأضافت أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، أن بذور اليقطين تحتوي على الزنك، وهو عنصر غذائي يساعد في عمليات التمثيل الغذائي والجهاز المناعي، يساعد تناول وجبة خفيفة من بذور اليقطين بعد الظهر إلى انتعاش الذاكرة والتفكير، يمكن إضافة بذور اليقطين إلى السلطة أو دقيق الشوفان.

وأوضحت الدكتورة شيماء السيد، خلال نشرة بحثية، صادرة عن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخضروات الورقية بما في ذلك الخس واللفت والكرنب والبروكلي والسبانخ تعتبر مصدرًاعالياً للطاقة، وأن السلطة المكونة من الخضراوات الورقية والدجاج المشوي وبذور اليقطين والأفوكادو هي خيار غذاء مثالي، فيما تحتوي الطماطم "البندورة" على مادة مضادة للأكسدة تسمى الليكوبين والتي لها دور وقائي تجاه الشقوق الحرة والمعروفة بأثرها السلبي علي المخ والذاكرة، كما يجب ترك القشرة الخارجية للطماطم عند تناولها لما تحتويه من العناصر الغذائية الأساسية.

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