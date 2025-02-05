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الحكومة توافق على تخصيص أراض لإقامة مناطق لوجستية في قنا ومطروح وتوشكى

11:54 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

وجاء القرار بهدف استخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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الدكتور مصطفى مدبولي إقامة مناطق لوجستية في قنا الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تخصيص أراض لإقامة مناطق لوجستية
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