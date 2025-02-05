رئيس "المصرية للمطارات" يتابع أعمال تطوير مطاري سانت كاترين وشرم الشيخ

القاهرة ( أ ش أ )

قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وائل النشار إن مشروعات تطوير المطارات تسير بوتيرة متسارعة، وفق رؤية واضحة تضع المطارات المصرية في مصاف المطارات العالمية؛ دعمًا لحركة السياحة والاستثمار.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لرئيس الشركة المصرية للمطارات ويرافقه رؤساء القطاعات بالشركة، لمطاري سانت كاترين وشرم الشيخ؛ لمتابعة سير أعمال التطوير والتأكد من تنفيذها وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.

وخلال جولته في مطار سانت كاترين، تابع رئيس الشركة تنفيذ مشروعات توسعة المدرج وزيادة الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب، وتطوير ساحات انتظار الطائرات.

وأكد أهمية سرعة الإنجاز دون المساس بمعايير الجودة؛ لضمان جاهزية المطار لدعم مشروع "التجلي الأعظم" الذي يستهدف وضع سانت كاترين على خريطة السياحة الدينية والبيئية عالميًا، منوهًا بأن هذا التطوير سيحدث نقلة نوعية في حركة الطيران بالمنطقة ويعزز قدرتها على جذب مزيد من الرحلات الدولية.

وخلال جولته بمطار شرم الشيخ الدولي الذي يشهد تزايدا ملحوظا في الحركة الجوية خلال الموسم الشتوي، تابع رئيس الشركة جاهزية المرافق، وكفاءة التشغيل، ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ووجه النشار بضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على راحة الركاب والتوسع في تطبيق الأنظمة الذكية، لضمان تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وتميزًا.