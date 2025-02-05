الشحات عزازي: مصر درع حماية لكل من يلجأ إليها

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: نادر نبيل

قال الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إننا نجتمع في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعا طيبا مباركا يضم أبناء سيدنا النبي ومن هنا ينتشر الخير في الأرض.

وأضاف الشيخ العزازي، خلال كلمته في ندوة "دور الشباب في حفظ الأمن القومي"، التي نظمتها نقابة الأشراف، الأربعاء، أن مصر أكرم كل من أقبل إليها وكانت درع حماية لكل من لجأ ليها وسترته كل من احتاج إليها.

وتحدث الشيخ العزازي عن قدوم السيدة خديجة - رضي الله عنها وأرضاها إلى مصر، وعندما تخيرت، فقال لها عبد الله بن عباس :"يا ابنة بنت رسول الله، اذهبى إلى مصر، فإن فيها قومًا يحبونكم لله، ولقرابتكم لرسول الله، وإن لم تجدى أرضًا تسكنيها هناك، فستجدين قلوب أهلها وطنًا".

وتابع:" حلت في رحاب مصر واستقبلوها جميعا مسلم غير مسلم استقبلوها، حفاه، مشاه على الأقدام فقامت فيهم خطيبه يا أهل مصر هأويتمونا أواكم الله نصرتمونا نصركم الله حفظتمونا حفظكم الله، اللهم أجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل شده مخرجا فبقيت هذه الدعوة لمصر يمضي الزمان ومصر".

وأكد الشيخ العزازي أن نقابة السادة الأشراف، سباقة بجهود السيد محمود الشريف، وكل السادة الأشراف، سباقين فقد كان جدهم إلى الخير سباق السبق ليس عليهم بجديد، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سبق.

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