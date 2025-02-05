الفائزون بجوائز التصوير في حفل مؤسسة فاروق حسني للفنون

كتب- أحمد الجندي:

قام المهندس نجيب ساويرس بتسليم جوائز التصوير للفائزين، وذلك خلال حفل إعلان جوائز الفنون الذي تنظمه مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين.

كما شارك أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير في تكريم الفائزين، حيث ضمت اللجنة: الدكتور جمال لمعي، الفنان محمد عبلة، الفنان أحمد صقر، الفنان نذير الطنبولي، والدكتورة جيهان سليمان.

وجاءت نتائج مسابقة التصوير كالتالي:

* المركز الأول: مينا نصيف

* المركز الثاني: يحيى حنفي

* المركز الثالث: عبد الرحمن أحمد

و تقدم لهذة الدورة 2141 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً مقدمة من 1133 فنان ومعماري وباحث من جميع محافظات الجمهورية وتصل قيمة جوائز الفنون وجائزة الاستحقاق الكبري الي مليون جنيه مصري .

حيث أعلنت المؤسسة يوم الخميس الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025 .

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