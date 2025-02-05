حدث في 8 ساعات| زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام وتوضيح جديد بشأن نظام البكالوريا

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سُتعلن خلال أيام.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تحقق نقلة جيدة.. مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اجتماعًا هذا الأسبوع مع وزيري المالية والتضامن؛ لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية.

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مدبولي: نظام البكالوريا قد يطبق اختيارياً لحين تقييمه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نظام البكالوريا قد يُطبق على الطلاب بشكل اختياري وليس إلزاميًا، وذلك لفترة محدودة من أجل تقييم النظام.

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إحصاء رسمي.. 45 ألف كوبري في مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا حديثًا حول أعداد الكباري في مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الكباري على مستوى الجمهورية بلغ 44,928 كوبري خلال عام 2024.

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الحكومة توافق على تعديل حدود "مدينة القاهرة الجديدة"

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.

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قرار جمهوري بإنشاء قنصلية لمصر في وادى حلفا بالسودان

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 3 فبراير، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء قنصلية عامة لجمهورية مصر العربية، في وادى حلفا بجمهورية السودان.

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بتكلفة ٥٣,٩ مليار جنيه.. الحكومة تطرح 9 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، طرح ٩ مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.

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الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P) ، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

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البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز نيافة الأنبا أغابيوس بالكاتدرائية

صلَّى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، صلوات تجنيز مثلث الرحمات، نيافة الأنبا أغابيوس، مطران إبراشية دير مواس ودلجا، الذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة، أمس.

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