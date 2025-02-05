برلمانية: مجلس شباب الأشراف منصة لإعداد جيل قادر على النهوض بالوطن

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: نادر نبيل

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، أمين المرأة بمجلس شباب نقابة الأشراف، إن مجلس شباب النقابة تم تدشينه بفضل الرؤية الحكيمة والدعم الكبير من السيد محمود الشريف نقيب الأشراف،

الذي أولى اهتماما بالغا بتمكين الشباب، إيمانا منه بأهمية دورهم في بناء الوطن، وتعزيز الوعي المجتمعي، تماشيا مع القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للشباب باعتبارهم قوة

وأوضحت خلال ندوة "دور الشباب في حفظ الأمن القومي"، التي نظمتها نقابة الأشراف، الأربعاء، أن مجلس شباب النقابة يأتي تأكيدا على أهمية هذه الخطوة في دعم الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وهو بارقة أمل لمستقبل مشرق، حيث إنه ليس مجرد كيان تنظيمي، بل هو منصة حقيقية لإعداد جيل واع ومسؤول قادر على المساهمة في نهضة الوطن.

وأشارت إلى أن رؤية مجلس شباب الأشراف ترتكز على عدة محاور أساسية:

-دعم وتنمية الشباب وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، وفقا

لرؤية مصر 0202.

-نشر الفكر الوسطي المعتدل والتصدي للفكر المتطرف، من خالل

التوعية وتعزيز الهوية الثقافية.

-حماية هوية األشراف والتصدي ألي كيانات وهمية قد تسيء لمفهوم

الانتماء للنسب الشريف.

-تمكين الشباب اقتصاديا عبر توفير فرص تدريبية، ودعم المشروعات

الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المعنية.

-تعزيز دور المرأة في العمل المجتمعي والسياسي عبر أمانة المرأة،

وتوفير الدعم اللازم لها للمشاركة.

-تقديم الخدمات المجتمعية من خالل القوافل الطبية والمبادرات

الاجتماعية، انطالقا من دور المجلس في خدمة المجتمع.

-تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في الحياة السياسية عبر دورات تدريبية

وتوعوية، وتنمية وعيهم السياسي ليكونوا عناصر إيجابية في بناء الوطن.

-وظيف وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي لنشر الوعي

وتسليط الضوء على دور األشراف في المجتمع.

وأعلنت دعم المجلس الكامل للدولة المصرية وقيادتها، مؤكدة العمل بكل جهد من أجل رفعة الوطن ونهضته، إيمانا منا بأن مصر فوق الجميع، مشيرة إلى أن دور الشباب هو العمل والاجتهاد والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل.

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