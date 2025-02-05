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انطلاق ندوة نقابة الأشراف حول "دور الشباب في حفظ الأمن القومي"

09:16 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: نادر نبيل:

انطلقت منذ قليل، بنقابة الأشراف فعاليات ندوة "دور الشباب في حفظ الأمن القومي"، برعاية السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات الذكر الحكيم.

يحضر فاعليات، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد وسام، الفتوى بدار الإفتاء المصرية، النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بمجلس شباب نقابة الأشراف، وائل الشري، أمين التأهيل السياسي بمجلس شباب نقابة الأشراف، اللواء محمد زكي، مساعد أول وزير الداخلية السابق، الشيخ الشحات عزازي، النائبة نشوى الشريف، وأمينة الإعلام بمجلس شباب نقابة الأشراف، وعدد من علماء الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، وأعضاء لجنة الشباب بنقابة السادة الأشراف.

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