الفائزون بجوائز التصوير الفوتوغرافي في حفل مؤسسة فاروق حسني للفنون

كتب- أحمد الجندي:

قامت الدكتورة عبلة عبد الهادي، عضو مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بتكريم الفائزين بجائزة التصوير الفوتوغرافي، وذلك خلال فعاليات حفل إعلان جوائز الفنون الذي تنظمه المؤسسة، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين.

كما شارك أعضاء لجنة التحكيم في تكريم الفائزين، حيث ضمت اللجنة كلًّا من: الفنان أنسي أبو سيف، الدكتورة سلمى كامل، الدكتورة نجلاء سمير، الفنان أيمن لطفي، والفنان أيمن نصار.

وجاءت نتائج الجائزة كالتالي:

• المركز الأول: ماريا جرجرس

• المركز الثاني: رحمة محمد

• المركز الثالث: زياد سمير

• شهادة تقدير: يوسف سامي محمد

و انتهت جميع لجان التحكيم من الإطلاع والتصويت على الأعمال الفنية والمشاريع المعمارية والأبحاث النقدية المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السادسة 2025 .

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