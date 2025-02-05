الفائزون بجوائز العمارة في حفل مؤسسة فاروق حسني للفنون

كتب- أحمد الجندي:

قام المهندس نجيب ساويرس بتسليم جوائز الفائزين بجائزة العمارة، خلال حفل إعلان جوائز الفنون الذي تنظمه مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، وسط حضور نخبة من الفنانين والمثقفين.

كما شارك أعضاء لجنة التحكيم في تسليم الجوائز، حيث ضمت اللجنة كلًّا من: الدكتورة سهير حواس، الدكتور هشام سعودي، المهندس محمد أبو سعدة، المهندس حمدي السطوحي، والمهندس حاتم السعيد.

وجاءت نتائج جائزة العمارة كالتالي:

• المركز الأول: أحمد عبد القادر ومروة حسن

• المركز الثاني: حنين وليد

• المركز الثالث: سلمى مرسي

• شهادات تقدير: تيمور حلمي، آية خليل، رناد عفيفي، هايدي عبد الحكيم، حبيبة تحسين، حبيبة محمد

شهد الحفل احتفاءً بالمواهب الشابة في مجال العمارة، وتقديرًا لدورهم في الإبداع والتصميم المعماري المتميز.

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